Ischia Marine Club sfida Nuoto Catania

La squadra di pallanuoto dell’Ischia Marine Club riprende a giocare dopo la sosta natalizia con una sfida importante contro il Nuoto Catania. La squadra ha molta voglia di ripartire con un successo dopo la sconfitta subita contro la Waterpolo Napoli Lions. Il Nuoto Catania, che attualmente occupa il quinto posto in classifica con 13 punti, gli stessi dell’Ischia Marine Club, cerca di mantenere la continuità e ottenere punti. L’incontro si svolgerà alla piscina Scandone di Napoli alle 15 di sabato 17 gennaio e sarà trasmesso in differita su Teleischia alle 17.00.