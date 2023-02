ISCC Fintech, ricavi 2022 salgono a 4,71 milioni +215%

– Integrated System Credit Consulting Fintech ISCC Fintech, società attiva nell’acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi pari a 4,71 milioni di euro, in una crescita del 215% rispetto agli 1,49 milioni di euro del 2021. La crescita è ancor più significativa rispetto agli 0,25 milioni del 2020, anno pre-quotazione.

L’EBITDA consolidato è stato pari a 0,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto a un EBITDA prossimo allo zero del 2021. L’EBITDA margin è pari al 19,5%, anch’esso in crescita.

“Questo ottimo risultato conferma la validità delle strategie di sviluppo che stiamo perseguendo e che ci permettono di consolidare ulteriormente il posizionamento della società nel mercato, sempre più in crescita, dei crediti deteriorati – ha commentato l’AD Gianluca De Carlo – Vediamo con positività lo sviluppo del business per il 2023, anche in ragione della proficua attività giudiziale, per il tramite dell’affidamento e dell’esecuzione nel quarto trimestre 2022 delle azioni legali alla partecipata Lawyers”.