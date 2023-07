ISCC Fintech perfeziona acquisto portafoglio crediti NPL

– ISCC Fintech , società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di crediti non performing loan da parte di istituzioni finanziarie, annuncia di aver perfezionato il contratto preliminare per l’acquisto di un portafoglio di crediti NPL unsecured individual riconducibile al mercato secondario e finanziario, dal valore nominale di circa 6 milioni di Euro.

Lo stock è composto da 1.509 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria/finanziaria. La cessione definitiva sarà formalizzata con separato contratto successivo a seguito della Due Diligence da concludersi entro i prossimi 180 giorni.

“L’operazione di acquisto di portafogli di crediti in sofferenza consolida il ruolo di ISCC Fintech nel segmento degli NPL, aumentando il portafoglio della Società a circa 819,5 milioni di Euro, per un totale di circa 107.754 posizioni” commenta l’Amministratore Delegato di

ISCC Fintech Gianluca De Carlo.