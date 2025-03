@isansoni: Il nostro debutto al cinema e la lotta contro i pregiudizi sul web

I Sansoni, ospiti del nuovo episodio del vodcast dell’Adnkronos, presentano il loro primo film “E poi si vede”, in uscita il 27 marzo con Warner Bros. Pictures. I fratelli Fabrizio e Federico, noti comici palermitani, condividono aneddoti divertenti, battute e momenti di introspezione sul loro percorso artistico. Durante l’intervista, i due parlano anche delle sfide e dei pregiudizi che affrontano nel mondo del web, dove sono cresciuti come artisti. Il film promette di offrire una miscela di comicità e riflessione, esplorando temi attuali e vicende personali. Con il loro stile unico, i Sansoni cercano di intrattenere il pubblico mentre affrontano questioni più profonde legate all’identità e alla percezione sociale dei creatori di contenuti online. La loro carriera è un esempio di come l’umorismo possa essere utilizzato per affrontare argomenti seri e costruire ponti tra diverse generazioni e culture. L’uscita del film rappresenta un importante passo per il duo, segnando il loro debutto cinematografico e offrendo un’opportunità per farsi conoscere oltre il contesto della rete.