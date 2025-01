Isabella Rossellini: Amori e Collaborazioni da Scorsese a Lynch

Isabella Rossellini ha ricevuto una nomination agli Oscar per il film “Conclave”, diretto da Edward Berger. Figlia del regista Roberto Rossellini e dell’attrice Ingrid Bergman, ha avuto una carriera ricca di ruoli complessi e tormentati, oltre a una vita privata intensa e varia. Nel corso degli anni, ha avuto relazioni con diverse celebrità, tra cui Martin Scorsese e Gary Oldman.

La sua prima storia d’amore significativa risale agli anni ’70 con Christian De Sica, ma la relazione fu breve. Successivamente, conobbe lo scrittore Luciano De Crescenzo, con cui stava per sposarsi prima che la Rossellini decidesse di trasferirsi negli Stati Uniti per lavoro. Successivamente, si unì a Martin Scorsese nel 1979, ma il matrimonio si interruppe nel 1982 per la mancanza di un figlio.

Isabella ha anche avuto una breve unione con Jonathan Wiedemann, da cui nacque la figlia Elettra. La sua relazione più intensa fu quella con il regista David Lynch, che definì “l’amore della mia vita”. Nonostante l’affetto, la loro storia si concluse nel 1990 a causa di difficoltà emotive e di una rivalità amorosa.

Dopo Lynch, ha avuto una relazione tumultuosa con Gary Oldman, ma la dipendenza di lui dall’alcol portò alla fine del rapporto. La sua ultima storia significativa risale al 1996-97 con Gregory Mosher. Attualmente, Rossellini afferma di essere felice da single e di non cercare un uomo, apprezzando la sua indipendenza e la sua famiglia allargata.