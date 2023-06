Isabella Recalcati, il retroscena choc sulla fidanzata di Temptation Island

Isabella Recalcati è la milanese ricca di Temptation Island, colei che – a detta del suo fidanzato Manuel Marascio – lo farebbe sempre sentire in difetto perché meno abbiente.

Lei ricca, lui povero, il tema della differenza di classi sociali ha tenuto banco tutta la prima puntata del programma, ma secondo una telespettatrice sarebbe tutto fake.

A parlare fra le pagine di FanPage è stata Giusi Alemanno, una donna che ha sostenuto il provino per Temptation Island insieme al fidanzato Salvatore proprio lo stesso giorno che lo hanno fatto Isabella Recalcati e Manuel Marascio.

“A marzo io e il mio ragazzo siamo andati a Roma per fare il casting di Temptation Island. Una volta arrivati, ci hanno fatti entrare in due stanze separate, da una parte le donne e dall’altra gli uomini. Dopo aver fatto delle foto, sia singole che di coppia, abbiamo compilato dei moduli e risposto ad alcune domande sulla nostra relazione. Io quindi ero insieme a Isabella, mentre il mio compagno con Manuel. Lei faceva dei complimenti ai ragazzi che erano lì, mentre lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto”.

Ufficialmente però è stato Manuel Marascio a chiamare Temptation Island. Versione smentita dalla super testimone (!).

“Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv.

A noi è sembrato un bravissimo ragazzo però molto influenzabile, che farebbe di tutto pur di accontentare la fidanzata. Isabella è molto esigente nei suoi confronti. Lui poi ha raccontato al mio compagno che era preoccupato perché non sapeva come fare con il lavoro, dal momento che fa il tranviere e non poteva assentarsi per troppo tempo”.