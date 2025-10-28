Isabella July lascia Uomini e Donne tra polemiche e verità

Isabella July ha recentemente lasciato Uomini e Donne, suscitando molte domande. La ex dama del Trono Over ha spiegato che la sua decisione è legata a un incontro con una persona da cui si è allontanata, ma i suoi commenti sembrano contraddirsi. Infatti, Isabella è stata al centro di polemiche dopo aver avuto un acceso confronto con Cristian, un cavaliere con cui ha condiviso una brevissima conoscenza.

Cristian l’ha accusata di cercare aiuto economico anziché vero amore, sostenendo che Isabella avesse condiviso le sue difficoltà finanziarie. Per difendersi, Isabella ha affermato di provenire da una famiglia nobile e di essere in grado di sostenere anche l’acquisto di un agriturismo. Nonostante le sue affermazioni, la sua credibilità è stata messa in discussione, soprattutto dopo che ha annunciato di voler lasciare il programma solo dopo aver ricevuto critiche.

Dopo aver condiviso un post su Instagram per esprimere il suo dispiacere per l’ingiustizia subita, Isabella ha chiarito di non aver mai voluto vantarsi delle sue origini nobili ma di averlo fatto per difendersi dalle accuse di Cristian. Ha dichiarato che il lavoro è il valore principale della sua vita e ha proposto di conoscersi fuori dal programma.

Le sue parole, però, non sembrano chiarire il mistero legato alla persona che avrebbe voluto rivedere. Infatti, Isabella ha ribadito di sentirsi offesa e incompresa, sottolineando che il suo lavoro è ora la sua priorità assoluta. La sua testimonianza ha trovato supporto tra i fan, mentre i dubbi sulla sua uscita da Uomini e Donne continuano a persistere.