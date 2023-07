Irypulse Uomo Cargo Pantaloni Sciolto Pantaloni da Jogging Pantalone Sportivi Pantaloni da Tuta Casual Accogliente Moderno Moda

Descrizione Del Prodotto:

Irypulse Pantaloni casual e dal design originale.

Progettato e prodotto esclusivamente da Irypulse. Il nostro design nasce dall’aspettativa di una nuova generazione di giovani, ovvero dalla ricerca della creatività e dell’individualità. Può essere indossato come abbigliamento quotidiano o casual e sportivo.

Caratteristiche:

– Il tessuto resistente di alta qualità resiste a ripetuti lavaggi

– Squisita cucitura piatta abbattuta, aumenta il comfort, la flessibilità e la durata

Dimensione:

M: Lunghezza: 93 cm, Vita: 60 cm, Fianchi: 100 cm

L: Lunghezza: 95 cm, Vita: 61 cm, Fianchi: 104 cm

XL: Lunghezza: 97 cm, Vita: 63 cm, Fianchi: 106 cm

2XL: Lunghezza: 99 cm , Vita: 65 cm, Fianchi: 110 cm

3XL: Lunghezza: 101 cm, Vita: 67 cm, Fianchi: 112 cm

Pacchetto Compreso:

1 * Pantaloni

Nota:

La misurazione manuale potrebbe contenere errori imprecisi di 1-3 cm. Potrebbe esserci una leggera deviazione del colore a causa della scena di ripresa e dei diversi display.

Istruzioni di Lavaggio:

Lavabile in lavatrice, non candeggiare, stirare, la temperatura dell’acqua non deve superare i 30 ° C. I pantaloni dovrebbero essere separati dagli altri vestiti e il tempo di ammollo non dovrebbe essere troppo lungo, evitare l’esposizione al sole.

2. Materiale Di Alta Qualità: I moderni pantaloni cuciti di moda sono fatti di tessuto di alta qualità con tecnologia di cucitura avanzata per aumentare il comfort, la flessibilità e la durata. Il tessuto è morbido al tatto che assicura il comfort per tutto il giorno.

3. Design Unico: L’orlo dei pantaloni è progettato con banda elastica, che è più alla moda e non monotona. Crea diversi stili di abbigliamento e aggiunge un senso di moda all’abbigliamento. I pantaloni da jogging casual sono un must della moda primaverile e autunnale per i trendsetter.

4. Alla Moda & Trendy: Il pantalone in stile urbano è comodo e resistente con un design di moda di strada. Può essere indossato come abbigliamento quotidiano o come abbigliamento casual e sportivo, rendendolo facile da mescolare e abbinare. Lo stile sciolto crea un look casual ed elegante.

5. Taglia: M: Lunghezza: 93 cm, Vita: 60 cm, Fianchi: 100 cm L: Lunghezza: 95 cm, Vita: 61 cm, Fianchi: 104 cm XL: Lunghezza: 97 cm, Vita: 63 cm, Fianchi: 106 cm 2XL: Lunghezza: 99 cm , Vita: 65 cm, fianchi: 110 cm 3XL: lunghezza: 101 cm, vita: 67 cm, fianchi: 112 cm.

