Sport

Irwin lascia Ducati e passa a Yamaha: la sorpresa nel BSB

Irwin lascia Ducati e passa a Yamaha: la sorpresa nel BSB

Ducati e Yamaha hanno sempre rappresentato due delle principali forze nel motociclismo, creando rivalità storiche nelle competizioni. Recentemente, un evento clamoroso ha scosso il mondo delle moto, sorprendendo appassionati e addetti ai lavori.

Glenn Irwin, pilota attualmente impegnato nel British Superbike, ha annunciato la sua separazione dalla Ducati. La decisione è giunta dopo il prolungamento del contratto di Scott Redding, con la casa italiana che aveva inizialmente previsto di assegnare a Irwin una Panigale V4 R. Tuttavia, le divergenze di opinioni sui tempi di recupero dopo un infortunio e il desiderio di Irwin di tornare in pista a Thruxton hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto, che originariamente sarebbe dovuto durare fino al 2026.

La notizia ha preso tutti di sorpresa, soprattutto considerando che Irwin ha immediatamente trovato un nuovo team. Passa infatti alla Yamaha, dove correrà con la R1 nel British Superbike, sotto l’egida del team Nitrous Competitions OMG Racing. Irwin condividerà il box con Kyle Ryde, l’attuale campione in carica, rendendo ancora più avvincente la prossima fase del campionato.

Questo spostamento di pilota segna un cambio significativo nel panorama delle moto e aggiunge un nuovo elemento di interesse a un campionato già ricco di emozioni e sorprese.

