Irruzione di freddo in Italia

L’irruzione di aria fredda nel Mediterraneo centrale sarà più attiva soprattutto sulle regioni settentrionali italiane e sulle regioni adriatiche, ma interesserà anche la Francia e la Penisola Iberica. In Italia, l’aria fredda si espanderà verso l’Europa e sembra che potrebbe essere un evento abbastanza persistente, anche se dinamico e non fisso.

Ci saranno aree di alta pressione verso le Isole Britanniche che spingeranno questa massa d’aria fredda verso sud. Tuttavia, la situazione non rimarrà stabile. Non si tratta di un evento meteo siberiano, ma di una circolazione atmosferica figlia dell’oceano. L’aria proveniente dalle regioni artiche si raffredderà progressivamente man mano che scenderà verso sud, a causa del contatto con le terre emerse coperte di neve e della radiazione solare estremamente bassa.

A un certo punto, l’aria perderà intensità come temperatura e raggiungerà l’Italia, soprattutto al Nord Italia. Le regioni settentrionali saranno all’interno della massa d’aria fredda, mentre più a sud ci sarà la circolazione atmosferica mediterranea, dove l’instabilità atmosferica produrrà nubi e precipitazioni. Queste precipitazioni potranno causare nevicate, forse moderate o abbondanti, sulle regioni di bassissima quota del Centro Italia.

Forse si vedranno fiocchi su Roma, Firenze, Ancona, e nevicate sull’Appennino, una bella notizia per le stazioni sciistiche. Il freddo al Nord Italia sarà persistente, con temperature rigide, e potrebbe essere accompagnato da temporanee precipitazioni che potrebbero tradursi in sorprese nevose.