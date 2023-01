Irrompe nello studio televisivo a pochi minuti dalla diretta: il video virale

Il video della tenera cagnolina randagia, che irrompe nello studio televisivo a pochi minuti della diretta, ha appassionato milioni di utenti.

I video che hanno per protagonisti gli animali ormai ricevono sempre milioni e milioni di visualizzazioni. Alcuni risultano particolarmente divertenti, altri commoventi; qualunque sia il caso, però, sono gli atteggiamenti dei quattro zampe a stupire costantemente gli utenti del web. I loro comportamenti imprevedibili lasciano sempre a bocca aperta chi si trova ad osservarli, proprio come è accaduto a una cagnolina randagia protagonista di un filmato diventato virale in pochissime ore, che mostra l’entrata ad effetto della cagnetta in uno studio giornalistico poco prima della diretta in televisione.

Un pisolino al caldo nello studio televisivo: il video della cagnolina randagia in cerca di coccole

Nello studio televisivo Jornal do Almoço, a Santa Catarina (uno dei 27 stati federati del Brasile, localizzato al centro della Regione Sud), stava per andare in onda il telegiornale trasmesso dalla NSCTV, una delle affiliate di Rede Globo a Santa Catarina. Proprio nei minuti che precedevano la diretta però, inaspettatamente, una cagnetta randagia si trovò a passare prima davanti alle telecamere che mandavano in onda un servizio girato in un’atra sala, per fermarsi poi nella sala adiacente dove stava per essere trasmesso il telegiornale e dove era ancora tutto silenzioso.

Le luci soffuse, il tepore dell’ambiente e l’apparente tranquillità avevano indotto la cagnolina a scegliere quel luogo per il suo sonnellino al caldo e al silenzio. Purtroppo però la quattro zampe non è potuta rimanere a lungo indisturbata, dal momento che la diretta stava per iniziare. Il giornalista Raphael Faraco (che ha poi condiviso sul suo profilo Twitter @raphaelfaraco, e poi su Instagram, il filmato ricevendo nel giro di pochissimo tempo 1,3 milioni di visualizzazioni) ha dovuto provare a convincere la cucciola, che si era posizionato esattamente al centro dello studio, a spostarsi e cambiare luogo per il suo pisolino. Nonostante le ripetute richieste, la quattro zampe è rimasta ferma sul suo posto, scodinzolando allegra al giornalista che le parlava gentilmente.

Le parole utilizzate dal giornalista per convincere la nuova ospite a spostarsi dalle telecamere sono state riportate nei diversi post: «Brenda, dai vieni qui! Ho bisogno di andare in onda. Dai, ti prometto che dopo torni a dormire di nuovo esattamente al centro dello studio» Soprannominata “Brenda” dal giornalista stesso, la cagnolina randagia è diventata famosa in tutto il mondo conquistando i cuori di milioni di utenti. Brenda, alla fine, si è spostata dal luogo scelto per il riposino, appena in tempo per la diretta. A giudicare dai video che successivamente sono stati condivisi sulle pagine social di Raphael Faraco e che mostrano la cagnetta mentre riposa nelle diverse stanze dello studio televisivo, si può supporre che la cucciola sia diventata la mascotte ufficiale del Jornal do Almoço di Santa Catarina. (di Elisabetta Guglielmi)