Irritazione PD: La Replica di Valditara

Quattro studentesse dell’Istituto Pertini di Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia, si presentano a scuola indossando il niqab, un velo che lascia scoperti solo gli occhi. Le istituzioni scolastiche richiedono che le ragazze alzino il velo davanti a una docente per poter accedere alle aule, suscitando una polemica politica. Le ragazze, in origine cinque, hanno affrontato la necessità di un riconoscimento facciale che ha generato dibattito tra l’integrazione e la normativa vigente. La preside, Carmela Piraino, ha sottolineato l’importanza di non forzare le ragazze a lasciare la scuola, enfatizzando il valore dell’istruzione.

Dall’altra parte, esponenti della Lega, come l’ex sindaca Anna Maria Cisint e Matteo Salvini, propongono leggi per vietare il niqab nei luoghi pubblici, ritenendo inaccettabile il fatto che le scuole debbano adattarsi a culture percepite come incompatibili con i valori italiani. La proposta prevede pene severe per chi indossa niqab e burqa.

Il Partito Democratico, attraverso Diego Moretti, critica il niqab come un ostacolo all’integrazione, mentre in Lombardia si sostiene la libertà di scelta delle donne riguardo il loro abbigliamento. Daniela Beltrame, dirigente dell’ufficio scolastico regionale, ha cercato orientamenti dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, il quale ha rimandato la questione alla politica per revisionare le leggi esistenti. Valditara ha sottolineato che la scuola deve essere un ambiente di integrazione e relazioni umane, senza responsabilità eccessive sulle istituzioni scolastiche.