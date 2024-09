Irresistibili e Originali

Brutta sorpresa per il cantante Blanco, il cui locale “L’Isola delle Rose” a Brescia è stato vittima di un furto con spaccata. La notizia è stata data dallo stesso artista, il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, attraverso i social media, utilizzando un tono ironico. Sul suo profilo Instagram ha scherzato scrivendo: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”.

I ladri hanno infranto la vetrina del suo negozio, situato in viale Italia, per entrare e rubare quanto si trovava in cassa, ma l’importo del bottino non è stato reso noto. Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per identificare i responsabili del furto. Blanco ha condiviso una foto della vetrina danneggiata, decorata con graffiti dell’artista Sex Dreams, per mostrare l’accaduto ai suoi follower.

Nonostante la spiacevole situazione, Blanco ha scelto di affrontarla con leggerezza. In una nuova storia su Instagram, ha anche inserito una battuta, chiedendo agli eventuali ladri con intolleranze alimentari di visitare il suo locale, evidenziando le sue specialità senza glutine e senza lattosio, e rendendo la situazione quasi comica. “L’Isola delle Rose”, inaugurata nel maggio dell’anno scorso, prende il nome dal singolo con cui il cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2023, dove ha avuto un grande successo.

Oltre a questo, Blanco è stato oggetto di polemiche in precedenza, in particolare per la sua esibizione a Sanremo, caratterizzata dalla distruzione di rose sul palco, un atto che attirò molte critiche e l’attenzione dei media. Recentemente è stato anche accusato da un’associazione animalista per presunti maltrattamenti nei confronti di un cane dipinto di blu nel suo ultimo video.

In sintesi, Blanco continua a far parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per la sua attività imprenditoriale e le controversie che lo circondano. Il furto nella sua pasticceria, purtroppo, ha aggiunto un ulteriore capitolo alla sua già variegata storia.