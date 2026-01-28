12.9 C
Irregolarità nelle case vacanza a Roma

Da stranotizie
La Guardia di Finanza di Roma ha condotto decine di controlli alle strutture ricettive extra-alberghiere del litorale, a Ostia, Ostia Antica, Acilia e Casal Palocco, rilevando numerose irregolarità. Tra queste, sono state riscontrate misure di sicurezza assenti, mancata comunicazione degli ospiti al sistema alloggiati web e evasione fiscale, in alcuni casi totale.

Per sette case vacanza è stata constatata l’omessa dichiarazione di redditi per un importo complessivo superiore ai 400 mila euro. Ai titolari sono state contestate violazioni di natura penale e amministrativa legate al mancato rispetto degli obblighi di sicurezza previsti per i locali aperti al pubblico, nonché all’omessa segnalazione di inizio attività al Suar di Roma Capitale.

In particolare, una delle case vacanza controllate a Ostia risultava del tutto sconosciuta al fisco, con sede fittizia a Malta e reale sede di direzione e gestione in Italia. Gli accertamenti hanno permesso di ricondurre a tassazione in Italia i redditi prodotti.

Sono state riscontrate anche altre irregolarità, tra cui il mancato versamento della tassa di soggiorno al comune, che varia per le case vacanza dai 6 ai 10 euro al giorno, e la mancata comunicazione degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza. Cinque titolari di strutture ricettive sono stati denunciati alla magistratura per non aver comunicato i dati identificativi degli ospiti alloggiati.

In ambito amministrativo, sono emerse carenze in materia di sicurezza, tra cui l’assenza di estintori e di rilevatori di monossido di carbonio. Le attività di contrasto all’economia sommersa e all’abusivismo sono state condotte per tutelare i gestori che operano nel rispetto della legalità. Il settore della ricettività rappresenta un comparto strategico per l’economia del litorale romano e della Capitale, grazie alla possibilità per i turisti di soggiornare in prossimità del centro storico di Roma, del mare e del parco archeologico di Ostia Antica.

