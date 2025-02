Irragionevole rimuovere armi dal patto di stabilità

“Rispetto al sistema geopolitico, Andrea Quartini, deputato M5S, ha espresso la sua opinione sulla spesa per le armi, sostenendo che non sia giustificabile escluderla dal patto di stabilità. Quartini ha ribadito l’importanza di porre al centro dell’attenzione temi quali il welfare e la salute, proponendo di escluderli dal patto di stabilità durante il suo intervento a Firenze in occasione della Direzione nazionale di Meritocrazia Italia.

Ha sottolineato l’unicità dell’Italia come crocevia di culture, lingue e identità diverse, affermando che questa varietà rende il paese eccezionale. Secondo Quartini, la diversità culturale permette di comprendere l’importanza del dialogo e dell’efficacia nei negoziati di pace. Ha espresso la sua speranza che questa forza possa incentivare i giovani a impegnarsi in politica, sottolineando che il Movimento 5 Stelle condivide molte idee con Meritocrazia Italia.

Quartini ha poi parlato dell’ideale di un’Europa in grado di gestire una transizione ecologica, affermando che ci sono affinità che possono promuovere un dialogo costruttivo tra le forze politiche. Ha inoltre evidenziato la rilevanza del tema della pace, sottolineando che è giunto il momento di avviare negoziati, anche se è inaccettabile il costo umano sostenuto in Ucraina. Infine, ha concluso che le future azioni devono essere condotte in un’ottica di credibilità, ribadendo l’urgenza di creare scenari di pace.”