Il maltempo non dà tregua in Campania. E in Irpinia si vivono ore d’ansia alla frazione Celzi di Forino, comune di poco più di 5mila abitanti a quindici chilometri da Avellino, dove il sindaco Antonio Olivieri sta verificando con la protezione civile di evacuare tutto il piccolo borgo che puntualmente rivive l’incubo dell’alluvione. E’ stato necessario l’intervento dei mezzi speciali per portare in salvo sui canotti tre famiglie, dal momento che l’acqua aveva raggiunto i 70 centimetri e le loro abitazioni erano a rischio. Il sindaco le ha fatte poi ospitare presso una struttura ricettiva locale.

Scene già viste nel dicembre del 2019 e che si ripetono quando le piogge sono più intense. “Sono trent’anni che dobbiamo fare i conti con queste situazioni d’emergenza”, accusano gli abitanti della frazione. Caduti nel vuoto gli appelli nel corso degli anni a Genio civile e Regione per garantire il deflusso delle acque dal borgo. In azione anche i giovani del nucleo MAF (montano alluvionale e fluviale di Forino) del coordinamento Prociv Avellino, inviato dalla Protezione Civile Aquile Antincendio, che hanno messo in salvo due anziani. In particolare hanno trasferito una 80enne con il supporto di un’ambulanza, a causa delle sue precarie condizioni di salute, presso i suoi familiari.

L’intervento delle Aquile Antincendio è proseguito nelle altre abitazioni per la verifica di ulteriori pericoli e mettere in salvo altre persone. La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro oltre che a Forino, anche a Cervinara e Olevano sul Tusciano per prestare soccorso alla popolazione. La Sala operativa regionale ha attivato i volontari della Protezione civile di Avellino che è intervenuta con il modulo fluviale a Celzi. Il maltempo ha causato problemi anche a Rotondi e a San Martino Valle Caudina, dove appena un mese fa furono evacuate alcune famiglie per lo straripamento di un torrente e per una frana.