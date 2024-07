Irpef, l’otto per mille alla Chiesa Cattolica sotto il miliardo

– Si confermano in calo i contributi destinati dagli italiani con la dichiarazione Irpef alla Chiesa Cattolica. Secondo i dati resi noti dal Dipartimento delle Finanze del MEF, la cifra destinata dai contribuenti con la scelta dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica è scesa per la prima volta al di sotto di 1 miliardo di euro, attestandosi a 990.953.330 euro, pari al 68,59% dell’importo totale, per 11.804.615 scelte espresse valide.

Fra le altre confessioni religiose, la cifra più grande va alla Chiesa Evangelica Valdese per oltre 40 milioni il 3,04% del totale, seguita dall’Unione Buddista Italiana con 14 milioni l’1,05% e dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai con oltre 6,5 milioni lo 0,49%.

Allo Stato sono stati destinati oltre 340 milioni, pari al 25,62% del totale, per varie finalità: fame, calamità, edilizia scolastica, assistenza rifugiati, beni culturali.