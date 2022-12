Iron Maiden a The Return of the Gods Milano: la line up completa

Gli Iron Maiden saranno gli headliner dell’edizione 2023 di The Return of the Gods, il festival metal milanese: ecco la line up completa.

Cresce l’attesa per gli Iron Maiden. La leggendaria band metal britannica si esibirà in Italia nel 2023, dopo il forfait della scorsa estate, all’interno di un festival tra i più attesi della prossima estate: il The Return of the Gods Milano. L’appuntamento è nella location musicale per antonomasia dell’estate milanese, l’Ippodromo Snai San Siro. Ma chi ci sarà insieme a Bruce Dickinson, Steve Harris e compagni? Scopriamo insieme la line up completa.

La line up di The Return of the Gods Milano

Se l’annuncio degli Iron Maiden basta già a rendere l’evento fondamentale per gli appassionati di metal in Italia, a completare il programma di una giornata unica sono altre quattro band che hanno contribuito a fare la storia di questo genere musicale.

Concerto metal

Ci sarà spazio per gli Stratovarius, gruppo finlandese tra i più acclamati della seconda ondata power metal europea, verso la metà degli anni Novanta, di ritorno in Italia dopo cinque anni. A loro si uniscono gli Epica, formazione leggendaria in ambito symphonic metal, e poi alcuni gruppi più giovani ma che hanno già saputo costruirsi un seguito importante: i Blind Channel e i Raven Age.

I biglietti per poter assistere a questo straordinario evento sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. L’appuntamento è per il 15 luglio con inizio alle ore 16.

La scaletta degli Iron Maiden

Mancano ancora molti mesi all’inizio del nuovo tour del gruppo britannico, e per il momento è impossibile ricostruire la scaletta che Dickinson e soci presenteranno nel corso dei prossimi live. Con tutta probabilità non sarà troppo diversa rispetto a quella dello scorso anno, con brani provenienti dal loro ultimo album ma anche molti dei loro classici. In particolare, dovrebbe esserci spazio per pezzi del disco Somewhere in Time. Di seguito una delle scalette presentate nel 2022:

– Senjutsu

– Stratego

– The Writing on the Wall

– Revelations

– Blood Brothers

– Sign of the Cross

– Flight of Icarus

– Fear of the Dark

– Hallowed Be Thy Name

– The Number of the Beast

– Iron Maiden

– The Trooper

– The Clansman

– Run to the Hills

– Aces High