iRobot Roomba Combo Essential: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Aspirazione Potente e Controllo App

Prezzo: 199,90€ - 189,00€

(as of Jan 29, 2025 18:20:29 UTC – Details)







L’aspirapolvere robot con funzione di pulizia pulisce lo sporco quotidiano con il suo sistema di pulizia a 4 fasi. È possibile scegliere tra tre livelli per la potenza di aspirazione.

Grazie al sistema di navigazione intelligente con sensori a pavimento, i vostri pavimenti verranno puliti in modo logico seguendo percorsi rettilinei. Con la funzione Spot Clean il robot pulisce a fondo.

L’aspirapolvere robot con funzione di pulizia può essere facilmente gestito tramite l’app iRobot, i pulsanti o gli assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant.

Pulisce mentre sei lontano. Con iRobot OS, il tuo robot può iniziare automaticamente a pulire quando esci di casa e interrompersi quando torni a casa. In questo modo puoi goderti la pulizia senza doverne occuparti tu stesso.

Con la dashboard sullo stato del robot, i programmi di pulizia, i report Clean Map e le integrazioni intuitive per la casa intelligente, l’app iRobot Home ti offre il massimo controllo sulla pulizia della casa.