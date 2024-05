iRobot Roomba 960 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia Dirt Detect, Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali, Wi-Fi, 70 dB, autonomia: 75 min, Argento

799,00€

Descrizione Prodotto

Per un pulito di livello superiore iRobot Roomba 960

Il robot aspirapolvere Roomba 960 vanta una potenza di aspirazione 5 volte superiore a quella dei Roomba Serie 600. Assicura un pulito profondo su un intero livello o appartamento. Sa sempre dove si trova, dove deve ancora pulire e può essere gestito a distanza tramite l’app iRobot HOME.

Individua lo sporco, lo cattura e rilascia solo aria pulita

Performance avanzate e copertura multi-stanza 30 anni di esperienza e innovazione continua

Pioniera nel campo della robotica, iRobot è stata fondata nel 1990 con l’intento di trasformare in realtà un’idea: creare robot capaci di svolgere ogni giorno mansioni al posto tuo.

Pulisce la casa al posto tuo

Grazie al sistema di navigazione vSLAM, il Roomba 960 impara la tua casa e la pulisce seguendo percorsi ottimizzati. Se la batteria si scarica, torna alla base, si ricarica e riprende a pulire.

Polvere fine? Grandi detriti? Nessun problema

Con le doppie spazzole in gomma multi-superficie, la spazzola pulisci-bordi e un potere aspirante 5 volte superiore*, il robot cattura polvere, detriti e peli di animali.

* rispetto alla Serie 600

Roomba 960, il tuo partner per una casa pulita

I sensori Dirt Detect individuano le aree più sporche della tua casa pulendole più a fondo. La testina di pulizia adatta automaticamente la sua altezza per pulire tappeti e pavimenti duri.

Migliora la tua vita. Ascolta la tua voce

Roomba 960 apprende le tue abitudini di pulizia e ti dà suggerimenti personalizzati. Raccomanda interventi extra di pulizia durante le stagioni delle allergie o di muta dei tuoi animali domestici.

I nostri robot combinano sensori intelligenti con un potente sistema di pulizia a tre fasi, muovendosi con agilità nella tua casa per pulire in profondità i tuoi pavimenti.

Fa tutto, senza che tu faccia niente La tua vita. La tua casa

Ecco la nuova app iRobot Home: mappe migliorate, riconoscimento delle stanze e suggerimenti stagionali. Avrai il ​​massimo controllo sulla pulizia.

Pulisci senza muovere un dito

Controlla e programma le pulizie del tuo Roomba 960, dotato di Wi-Fi, con l’app iRobot HOME e con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

Qualità che dura

L’integrazione di funzioni sempre nuove, grazie ai nostri continui aggiornamenti software, consente di accrescere la versatilità del robot nel tempo.

Basta aspirapolvere e straccio

Con la tecnologia Imprint Link, i robot Roomba Serie 900, i e s e il lavapavimenti Braava jet m6 si sincronizzano per aspirare e lavare in sequenza.

La tua privacy è la nostra priorità

Ci impegniamo a fornirti i più elevati standard di protezione della privacy, garantendo che i tuoi dati rimangano privati e protetti, e che siano utilizzati solo per migliorare la tua esperienza di pulizia e le prestazioni del tuo robot.

Roomba 960

Tabella Comparativa

Roomba e5 (e5154) Roomba 971 Roomba i7 (i7156) Roomba i7+ (i7556)

iRobot ha oltre 25 anni di esperienza e innovazione nel mondo della robotica, con oltre 25 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo

Pulisce continuamente, tornando alla base per ricaricarsi se necessario, per poi riprendere a pulire fino a quando non ha terminato il lavoro

Ideale per i peli di animali, li cattura utilizzando spazzole multi-superficie e una potenza di aspirazione 5 volte maggiore rispetto alla serie 600

I sensori Dirt Detect riconoscono le aree di pavimento a più alta concentrazione di sporco ordinando al robot di pulirle più accuratamente

Il sistema di pulizia premium a 3 fasi è supportato da un motore da 10.000 giri/min che produce una potenza aspirante 5 volte maggiore della serie 600

Grazie alla tecnologia di navigazione vSLAM, il robot raccoglie oltre 230.000 dati ogni secondo. Una CPU li utilizza per creare una mappa della casa