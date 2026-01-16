Irnerius rafforza il team con nuovi esperti in fintech e intelligenza artificiale

Irnerius, una realtà attiva nel settore legale e focalizzata sull’innovazione normativa e tecnologica, ha annunciato l’ingresso di Roberta Monasterolo e Celestino Quarato all’interno del proprio team. Ciò consolida ulteriormente l’expertise dello studio su fintech, tecnologie emergenti, proprietà intellettuale e intelligenza artificiale applicata al diritto.

Roberta Monasterolo è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi e ha completato il programma THEMIS Law Network in collaborazione con l’Università di St. Gallen. Ha maturato oltre cinque anni di esperienza presso White & Case LLP, assistendo clienti nazionali e internazionali in operazioni complesse di Capital Markets e M&A. Ha anche svolto attività di ricerca presso il Centro BAFFI della Bocconi, concentrandosi sulle implicazioni legali dell’innovazione monetaria e delle tecnologie finanziarie. La sua esperienza include anche il co-founding di una start-up fintech attiva nell’ecosistema blockchain svizzero.

Celestino Quarato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si è formato in studi legali specializzati in proprietà intellettuale, information technology e innovazione digitale. Si occupa attivamente di intelligenza artificiale applicata al diritto, sia sul versante regolamentare che tecnico-operativo. Ha sviluppato prototipi di software IP-tech e maturato competenze nella programmazione di sistemi AI, con focus su fine-tuning di modelli e Retrieval-Augmented Generation.

Con questi due nuovi ingressi, Irnerius conferma la propria strategia di investimento su profili con esperienza trasversale tra diritto, tecnologia e mercati digitali. La combinazione di competenze in ambito finanziario, regolatorio e tech consente allo studio di offrire una consulenza sempre più avanzata in un contesto normativo e tecnologico in rapida evoluzione.