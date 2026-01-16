7.1 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Tecnologia

Irnerius rafforza il team con nuovi esperti in fintech e intelligenza artificiale

Da stranotizie
Irnerius rafforza il team con nuovi esperti in fintech e intelligenza artificiale

Irnerius, una realtà attiva nel settore legale e focalizzata sull’innovazione normativa e tecnologica, ha annunciato l’ingresso di Roberta Monasterolo e Celestino Quarato all’interno del proprio team. Ciò consolida ulteriormente l’expertise dello studio su fintech, tecnologie emergenti, proprietà intellettuale e intelligenza artificiale applicata al diritto.

Roberta Monasterolo è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi e ha completato il programma THEMIS Law Network in collaborazione con l’Università di St. Gallen. Ha maturato oltre cinque anni di esperienza presso White & Case LLP, assistendo clienti nazionali e internazionali in operazioni complesse di Capital Markets e M&A. Ha anche svolto attività di ricerca presso il Centro BAFFI della Bocconi, concentrandosi sulle implicazioni legali dell’innovazione monetaria e delle tecnologie finanziarie. La sua esperienza include anche il co-founding di una start-up fintech attiva nell’ecosistema blockchain svizzero.

Celestino Quarato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si è formato in studi legali specializzati in proprietà intellettuale, information technology e innovazione digitale. Si occupa attivamente di intelligenza artificiale applicata al diritto, sia sul versante regolamentare che tecnico-operativo. Ha sviluppato prototipi di software IP-tech e maturato competenze nella programmazione di sistemi AI, con focus su fine-tuning di modelli e Retrieval-Augmented Generation.

Con questi due nuovi ingressi, Irnerius conferma la propria strategia di investimento su profili con esperienza trasversale tra diritto, tecnologia e mercati digitali. La combinazione di competenze in ambito finanziario, regolatorio e tech consente allo studio di offrire una consulenza sempre più avanzata in un contesto normativo e tecnologico in rapida evoluzione.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Concerto a San Massimo con musiche di Vivaldi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.