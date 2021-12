Irma Testa è una delle poche atlete italiane ad aver fatto coming out.

La campionessa di boxe, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dove ha parlato, ovviamente, anche del proprio orientamento.

“Se dopo dieci anni ho deciso di farlo soltanto ora [coming out, ndr] è perché nello sport è ancora un tabù. Vengono ancora criticati calciatori, atleti e atlete che dichiarano di essere gay o lesbiche. Nello sport è un tema ancora intoccabile, secondo me invece è un ambiente come tutti gli altri”.

L’olimpionica ha poi aggiunto:

“Ho ricevuto messaggi di sostegno. Dei commenti social negativi me ne frego. A volte familiari e amiche mi girano messaggi con offese rivolte a me e dicono: “Ma Irma, hai letto?”. E io rido, mi diverto, perché da questi commenti si vede l’ignoranza, e questo tipo di ignoranza non può che far ridere. Ma un conto sono le offese contro di me, che ho una corazza molto forte, un conto vengono rivolte a giovani o persone fragili. Non sappiamo come possono reagire bambini, ragazzi, davanti a questo genere di vessazioni online”.

Irma Testa: “Se dopo il coming out tutti mi avessero detto chissenefrega sarebbe stato troppo bello”

“Se dopo il mio coming out tutti quanti avessero detto “ma chissenefrega” sarebbe stato troppo bello, sarebbe stata la vera rivoluzione. Ma purtroppo non è stato così, fa ancora scalpore, fa notizia. Leggevo certi commenti… Tipo quelli di una parte di persone sui social, ai tempi in cui era uscita la notizia. Dicevano: “Tanto siete in via d’estinzione”. “Lo sport era l’unica cosa rimasta sacra, siete entrate voi e lo state rovinando”. Cose molto brutte”.

La Testa ovviamente non è l’unica atleta tricolore ad appartenere alla comunità LGBT+. Alle Olimpiadi di Tokyo abbiamo visto anche la pallavolista Paola Egonu, l’arciera Lucilla Boari, e la judoka Alice Bellandi.