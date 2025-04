Irma a The Couple: “Un fandom potente mi ha contattato”

Il caso dei fandom e dei televoti manomessi ha preoccupato Mediaset, portando all’eliminazione della possibilità di votare da app e siti per il reality “The Couple”. Ora si può votare solo tramite SMS. Tuttavia, i fandom continuano a essere un tema centrale. Irma Testa, parlando con Giorgia Villa, ha rivelato di aver ricevuto supporto da un “potente fandom” chiamato Zeudiners, che avrebbe contattato lei e sua sorella Lucia prima della loro entrata nel programma, promettendo sostegno in caso di nomination.

Le sorelle Testa sono attualmente al televoto contro Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. La domanda che sorge è perché il fandom avrebbe contattato le Testa prima del loro ingresso in un reality: è per il loro orientamento sessuale? Nonostante la segnalazione di Irma, le reazioni sui social media sono state miste. Molti fan hanno espresso scetticismo, sostenendo che nessuno del fandom Zeudiners avesse realmente contattato le sorelle. Commenti su Twitter rivelano che alcuni utenti affermano di non seguire il programma e di non aver avuto interazioni con Irma.

Tuttavia, è emerso che effettivamente alcune Zeudiner supportano le sorelle Testa, suggerendo che potrebbero esserci stati contatti da parte di alcune fan in favore delle concorrenti. In ogni caso, il televoto di “The Couple” è blindato contro bot, permettendo voti solo dall’Italia. La community sembra ora mobilitarsi per sostenere Irma e Lucia, chiedendo a tutti di votare per loro.