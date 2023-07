Iris & Lilly Accappatoio Corto in Spugna Donna

Noi di Iris & Lilly sappiamo che la nostra lingerie non fa altro che mettere in risalto il tuo naturale fascino. Gli ottimi tessuti, la meravigliosa fattura e l’ampia gamma di taglie sono la nostra prerogativa, insieme all’attenzione ai dettagli e ai design moderni. Offriamo favolosi capi di lingerie che esaltano la bellezza che è in te.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 35,79 x 31,09 x 10,49 cm; 739 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 agosto 2019Produttore ‏ : ‎ Iris & LillyASIN ‏ : ‎ B07S764XBDNumero modello articolo ‏ : ‎ OZBF004041Categoria ‏ : ‎ Donna

Le tasche aggiungono un tocco di praticità

100%

Chiusura: Stringata

Lavare in lavatrice

Manica lunga

Vestaglia

34,20€