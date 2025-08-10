Iris, la cagnolina ansiosa che ha trovato la sua felicità

La storia di cani in difficoltà è spesso difficile da ascoltare, ma è fondamentale portare alla luce le esperienze che molti di loro vivono. Iris, una giovane femmina di cane incrociato con un Pastore, è stata trovata vagabondare per le strade della Pennsylvania e portata al rifugio Griffin Pond.

Una volta arrivata, ha mostrato segni di forte ansia, camminando incessantemente all’interno del suo box. Un video che documentava la sua triste situazione ha attirato l’attenzione sui social, suscitando una forte emozione tra migliaia di utenti. I volontari del rifugio hanno spiegato che la mancanza di interazione sociale e il contesto stressante contribuiscono a rendere difficile il suo rasserenamento.

Nel tentativo di aiutarla, due volontari hanno deciso di prenderla in affido, permettendole di vivere in un ambiente più tranquillo. Grazie a questa nuova situazione, Iris ha trovato un po’ di serenità e ha cominciato a instaurare legami affettivi con i suoi nuovi accompagnatori.

Dopo aver completato le necessarie visite veterinarie e pratiche burocratiche, Iris ha trovato una famiglia permanente e ha assunto un nuovo nome, Bella. Questa trasformazione le ha offerto la possibilità di vivere una vita più serena e piena di affetto.