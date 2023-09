Irina Potinga è la creatrice di SpazioGrigio, un blog (ma anche canale YouTube e newsletter), che si occupa di minimalismo, crescita personale e sostenibilità.

Un percorso di alleggerimento a 360 gradi che parte dai vestiti e dagli oggetti superflui che invadono le nostre case per arrivare via via ai pensieri, alle cattive abitudini e alle relazioni che ci impediscono di vivere la vita che vorremmo.