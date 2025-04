Irene Grandi: ‘Sanremo? Proverò di nuovo l’anno prossimo, forse non da sola’

Irene Grandi è un’icona della musica italiana, attiva dagli Anni 90 con successi come ‘Fuori’ e ‘TVB’. La sua carriera è caratterizzata da collaborazioni con artisti importanti e da partecipazioni memorabili a Sanremo e Festivalbar. Ospite dell’Adnkronos, ha parlato del suo nuovo singolo ‘Favola’ e di un tour estivo in partenza a fine maggio. Grandi condivide anche la sua passione per lo yoga e manifesta il desiderio di tornare a Sanremo: “Mi piacerebbe riprovarci il prossimo anno, forse non da sola”.