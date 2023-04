Iren Innovation Day, Sindaco Lo Russo “Investiamo risorse per stimolare i giovani”

A Torino l’Iren Innovation Day: premiate le startup più innovative in ambito italiano e internazionale. “Innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico rappresentano il futuro non solo di Iren ma anche della nostra città e, forse, guardando un po’ più in là, dell’Italia e dell’Europa – ha dichiarato il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo – E’ bene che si investano risorse per stimolare i giovani ad avere delle idee e portarle nell’innovazione dei processi e dei prodotti con cui tutti i giorni cittadini e cittadine si confrontano”.