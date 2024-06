Iren annuncia Piano 2024-2030 e conferma visione strategica sostenibile

– Iren alza il velo sul Piano Industriale 2024-2030, che conferma la focalizzazione strategica sulla decarbonizzazione e la tutela delle risorse, l’elevata qualità dei servizi offerti e il forte radicamento territoriale. Di qui, l’elaborazione di un piano di investimenti solido, fondato su investimenti organici, visibile nei ritorni attesi e flessibile.

“Oggi approviamo l’aggiornamento del piano perseguendo una crescita basata su una forte focalizzazione strategica e un’attenta disciplina finanziaria. Confermando la visione strategica intrapresa e fondata sulla transizione ecologica, la territorialità e la qualità dei servizi, introduciamo una nuova allocazione del capitale, che ha alla base un piano di investimenti solido, visibile nei ritorni attesi e flessibile. A questi elementi si aggiunge un’elevata attenzione alla disciplina finanziaria, finalizzata al mantenimento degli attuali livelli di rating, e una dividend policy caratterizzata da un’estesa visibilità e solidità, con un DPS del +8% fino al 2027”, ha spiegato ilò Presidente Luca Dal Fabbro.

Gli investimenti in arco piano sono a circa 8,2 miliardi di euro, destinati principalmente ai settori regolati delle reti energia, gas, acqua, allo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da fonte rinnovabile, al settore ambientale e alla crescita della base clienti, che consentiranno una crescita della marginalità di oltre 600 milioni rispetto al 2023 CAGR +6%, con EBITDA atteso a circa 1,8 miliardi di euro, ed un utile netto al 2030 superiore a 400 milioni CAGR +7%. Il rapporto Posizione finanziaria netta/EBITDA è visto in miglioramento, fino al raggiungimento di 2,7x nel 2030. Dividendo atteso pari al valore massimo tra un incremento annuo dell’8% ed un pay-out del 60% dell’utile netto di Gruppo ordinario fino al 2027 e, per gli anni successivi, pari ad un pay-out del 60%.

“Il Piano Industriale appena approvato conferma la traiettoria strategica e sostenibile intrapresa da Iren, con obiettivi di medio e lungo termine sfidanti che vedranno il Gruppo rafforzare la sua leadership in diversi settori. – dichiara Moris Ferretti, Vice Presidente esecutivo del Gruppo Iren.

La strategia di crescita di Iren per i prossimi 7 anni viene confermata e continua ad essere coerente con i principali macro-trend di settore ovvero la decarbonizzazione e lo sviluppo delle rinnovabili, l’economia circolare, l’efficienza energetica e la salvaguardia delle risorse naturali. La visione strategica al 2030 si articola su tre pilastri fondamentali: la transizione ecologica con una progressiva decarbonizzazione delle fonti di generazione energetica e il rafforzamento della leadership nell’economia circolare; la creazione di valore dai territori, grazie alla capacità di fare sistema con il territorio, mettendo a disposizione del Paese le proprie competenze per sviluppare nuove infrastrutture e impianti; la qualità del servizio attraverso il miglioramento delle performance e la massimizzazione dei livelli di soddisfazione dei clienti/cittadini anche grazie ad un portafoglio di servizi e prodotti sempre più ampio. Una visione strategica fortemente sostenibile, con la definizione di target puntuali di medio e lungo termine, in linea con gli obiettivi europei del Sustainable Development Goals e validati dal Science Based.