Iran: Trump chiede nuova leadership

Donald Trump ha dichiarato che è ora di cercare una nuova leadership in Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che la migliore decisione che abbia mai preso è stata quella di non far impiccare più di 800 persone due giorni fa. Trump si riferiva alle dichiarazioni ostili fatte dalla Guida Suprema, Ali Khamenei, e ha sottolineato che la colpa del leader iraniano è la completa distruzione del Paese e l’uso della violenza a livelli mai visti prima.

Secondo quanto riferito, Trump avrebbe rinunciato a un raid in Iran a causa della mancanza di asset militari adeguati nell’area e del pressing di Israele e dei Paesi arabi. Il procuratore di Teheran ha respinto le affermazioni di Trump sulla revoca delle condanne a morte per centinaia di prigionieri in Iran, definendole “sciocchezze inutili e infondate”.

In Iran, intanto, le autorità hanno deciso di riaprire le scuole di Teheran e di altre città, chiuse dal 10 gennaio a causa delle proteste. Anche gli esami previsti nelle principali università iraniane, rinviati a causa delle manifestazioni, si svolgeranno a partire da sabato 24 gennaio.

Inoltre, secondo un funzionario iraniano, le autorità hanno accertato che almeno 5mila persone sono state uccise durante le proteste in Iran, tra cui circa 500 membri delle forze di sicurezza. L’organizzazione per i diritti umani Hrana ha dichiarato che il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 3.308, con altri 4.382 casi in fase di revisione.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che la leadership iraniana dovrebbe concentrarsi su governare in modo corretto e non sull’uccidere migliaia di persone per mantenere il controllo. Trump ha inoltre definito l’Ayatollah Ali Khamenei un “malato” che dovrebbe governare il suo Paese correttamente e smettere di uccidere persone.

In Iran, il blackout di Internet in corso è il più lungo di sempre e potrebbe durare fino al 20 marzo. L’Iran ha anche arrestato diversi esponenti della minoranza Bahai, accusati di essere membri attivi nelle proteste.