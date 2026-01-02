Le recenti proteste in Iran sono state segnate da un intervento diretto e pubblico del Mossad, il servizio segreto civile estero di Israele. Il Mossad ha diffuso un messaggio in lingua persiana invitando la popolazione a scendere in piazza contro il governo di Teheran, lasciando intendere la presenza di agenti israeliani tra i manifestanti. Le autorità iraniane hanno definito questo atto come un tentativo di pressione psicologica e destabilizzazione politica.

Le proteste sono scoppiate in un contesto economico fragile, con il rial che ha subito un forte deprezzamento e l’inflazione che si avvicina al 42%. I beni di prima necessità sono diventati sempre meno accessibili per ampie fasce della popolazione. Il governo iraniano ha ribadito di tollerare le manifestazioni pacifiche legate alla crisi sociale ed economica, ma ha affermato che la risposta repressiva è mirata contro gruppi organizzati e infiltrati che avrebbero tentato di trasformare il dissenso in violenze e sabotaggi.

La polizia ha arrestato un individuo indicato come uno dei principali organizzatori dei disordini notturni, che sarebbe stato in contatto con entità straniere e coinvolto in piani di destabilizzazione. Sono state sequestrate armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, elementi che Teheran utilizza per sostenere la tesi di una protesta infiltrata. Il Comando Nazionale di Polizia ha chiarito la linea delle forze di sicurezza: atteggiamento contenuto nei confronti dei manifestanti pacifici, ma tolleranza zero verso attacchi a infrastrutture pubbliche, sedi istituzionali e forze dell’ordine.

La popolazione iraniana ha reagito condannando i disordini violenti e respingendo ogni tentativo di destabilizzazione dall’esterno. Manifestazioni di massa hanno riaffermato il sostegno alle istituzioni, alla Repubblica Islamica e alla sovranità nazionale. Anche in scuole e università si sono verificati episodi significativi, con slogan contro l’ordinamento politico contestati da altri studenti che hanno accusato i promotori delle proteste di essere manipolati dal Mossad e da servizi di intelligence stranieri.