Iran: tasse sui proiettili per le vittime

Nell’Iran, il regime ha adottato una pratica estremamente controversa: chiedere ai familiari dei manifestanti uccisi ingenti somme di denaro per poter avere indietro i corpi dei loro cari. Questa tassa, definita come “tassa sui proiettili”, è stata richiesta in diverse città iraniane, dove le forze di sicurezza hanno chiesto alle famiglie cifre esorbitanti per il rilascio dei corpi.

A Rasht, sono stati trasferiti in un ospedale almeno 70 corpi di manifestanti, mentre a Teheran ne sono stati trasferiti altri 40. Le famiglie hanno dovuto pagare circa 700 milioni di toman per ottenere i corpi dei loro cari. In alcuni casi, le autorità hanno richiesto dalle 70 alle 250 milioni di tomans per proiettile, cifre che sono quasi impossibili da pagare per i lavoratori iraniani, che hanno un reddito medio mensile inferiore a 100 dollari.

Le famiglie che non sono in grado di pagare queste somme sono sottoposte a ulteriori pressioni. In alcuni casi, i corpi sono stati trattenuti o la loro posizione è stata nascosta. Un caso emblematico è quello di Golaleh Mahmoudi Azar, il cui corpo è stato restituito solo dopo il pagamento di 700 milioni di tomans. La famiglia ha potuto vedere il suo volto per soli tre minuti e le è stato proibito di eseguire i rituali funebri di lutto e di annunciare la sua morte.

Le autorità iraniane stanno imponendo anche sepolture forzate e stanno cercando di cancellare il lutto. In molti casi, le famiglie sono state concesse solo brevi momenti per vedere i corpi dei loro cari e sono state proibite di eseguire i rituali funebri di lutto. Le osservatrici definiscono queste pratiche come una politica deliberata per spezzare la resistenza delle famiglie e instillare la paura nella società.

Gli osservatori sottolineano che la politica di repressione del regime iraniano, che include il fuoco vivo contro i manifestanti disarmati, il sequestro dei corpi, le richieste monetarie per la loro restituzione e le sepolture segrete, costituisce una politica coordinata di repressione che mira a continuare i crimini contro l’umanità attraverso la coercizione psicologica ed economica contro le famiglie.

