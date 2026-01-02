Iran sull’orlo del caos

L’Iran è tornato sul bordo di una crisi dopo giorni di proteste e scontri. La protesta non è nata improvvisamente, ma è il risultato di una progressione di eventi che hanno cambiato faccia nel tempo. Inizialmente, ci sono stati rumori di saracinesche abbassate e cortei, seguiti da scontri che hanno coinvolto non solo commercianti, ma anche studenti e altre categorie.

Il punto di svolta è arrivato con il quinto giorno di proteste, quando sono aumentate le segnalazioni di vittime e feriti, con episodi concentrati soprattutto tra ovest e sud-ovest. Uno dei casi più citati riguarda Azna, nella provincia del Lorestan, dove è stato riferito un attacco a una struttura di polizia durante un raduno, seguito da scontri e da un bilancio di morti e numerosi feriti.

La situazione in Iran è caratterizzata da una guerra delle versioni, dove chi era la persona uccisa, chi ha sparato e chi ha provocato sono domande che hanno risposte diverse a seconda della fonte. Le cifre su arresti, feriti e morti vanno lette come “fotografie in movimento”, utili per capire la direzione, non sempre definitive sul dettaglio.

Il fattore scatenante delle proteste è l’inflazione e la caduta del valore del rial, che ha portato a un aumento dei prezzi e a una riduzione del potere d’acquisto. Il presidente Masoud Pezeshkian ha provato a giocare una partita di contenimento, con segnali di disponibilità a confrontarsi con rappresentanti del mondo economico e mosse “tecniche” per calmare i mercati, ma anche con arresti e operazioni di controllo per impedire che la protesta si espanda e si coordini.

La risposta del governo è stata calibrata, riconoscendo parte del disagio senza legittimare la piazza come attore politico. Tuttavia, la situazione rimane instabile e ci sono tre scenari credibili: raffreddamento controllato, stretta e normalizzazione, o salto di fase, dove la protesta potrebbe diventare più politica e più ampia. In questo contesto, l’Iran è entrato nella sua zona più pericolosa, con due cornici opposte, stesso Paese, stessi giorni.