9.3 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Attualità

Iran sull’orlo del caos

Da stranotizie
Iran sull’orlo del caos

L’Iran è tornato sul bordo di una crisi dopo giorni di proteste e scontri. La protesta non è nata improvvisamente, ma è il risultato di una progressione di eventi che hanno cambiato faccia nel tempo. Inizialmente, ci sono stati rumori di saracinesche abbassate e cortei, seguiti da scontri che hanno coinvolto non solo commercianti, ma anche studenti e altre categorie.

Il punto di svolta è arrivato con il quinto giorno di proteste, quando sono aumentate le segnalazioni di vittime e feriti, con episodi concentrati soprattutto tra ovest e sud-ovest. Uno dei casi più citati riguarda Azna, nella provincia del Lorestan, dove è stato riferito un attacco a una struttura di polizia durante un raduno, seguito da scontri e da un bilancio di morti e numerosi feriti.

La situazione in Iran è caratterizzata da una guerra delle versioni, dove chi era la persona uccisa, chi ha sparato e chi ha provocato sono domande che hanno risposte diverse a seconda della fonte. Le cifre su arresti, feriti e morti vanno lette come “fotografie in movimento”, utili per capire la direzione, non sempre definitive sul dettaglio.

Il fattore scatenante delle proteste è l’inflazione e la caduta del valore del rial, che ha portato a un aumento dei prezzi e a una riduzione del potere d’acquisto. Il presidente Masoud Pezeshkian ha provato a giocare una partita di contenimento, con segnali di disponibilità a confrontarsi con rappresentanti del mondo economico e mosse “tecniche” per calmare i mercati, ma anche con arresti e operazioni di controllo per impedire che la protesta si espanda e si coordini.

La risposta del governo è stata calibrata, riconoscendo parte del disagio senza legittimare la piazza come attore politico. Tuttavia, la situazione rimane instabile e ci sono tre scenari credibili: raffreddamento controllato, stretta e normalizzazione, o salto di fase, dove la protesta potrebbe diventare più politica e più ampia. In questo contesto, l’Iran è entrato nella sua zona più pericolosa, con due cornici opposte, stesso Paese, stessi giorni.

Articolo precedente
Dyo Boya Fabrikalar guadagna in Borsa a Istanbul
Articolo successivo
Fabrizio Corona: scandali e carcere in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.