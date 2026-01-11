Iran, regime di ferro contro le proteste

In Iran, il regime ha inasprito la sua risposta alle proteste, che sono giunte al quattordicesimo giorno consecutivo, minacciando i manifestanti con la pena di morte. Secondo le organizzazioni non governative, il numero delle vittime è salito ad almeno 116, ma si teme che il bilancio possa essere molto più pesante. Gli ospedali sono stati “sopraffatti” dai feriti e fonti mediche parlano di almeno 217 morti solo a Teheran, la maggior parte a causa di proiettili veri. Gli arrestati dovrebbero essere almeno 2.638.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha offerto il suo sostegno ai manifestanti, affermando che il paese è “pronto ad aiutare” coloro che lottano per la libertà. Tuttavia, sono state riportate discussioni preliminari su un possibile attacco Usa in Iran, che non sembra essere imminente.

Nel frattempo, una studentessa curda di 24 anni, Robina Aminian, è stata uccisa dalle forze governative iraniane durante le proteste a Teheran. La polizia iraniana ha annunciato di aver effettuato “arresti importanti” e che il livello di scontro con i rivoltosi è aumentato. Le autorità hanno imposto un blackout di internet e le proteste continuano a scuotere il paese.