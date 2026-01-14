Iran Proteste

11 C
Uno studente che frequentava l’Università di Messina, Yassin Mirzaei, è stato ucciso in Iran durante le proteste contro il regime. Il giovane studiava Scienze geofisiche per il rischio sismico e dopo gli studi era tornato nella sua città, Kermanshah, nel Kurdistan nell’Iran occidentale.

Yassin Mirzaei aveva 31 anni ed era iscritto all’Università di Messina fino al 2023. Nella città di Messina, oltre 1.500 persone hanno manifestato al fianco delle studentesse e degli studenti iraniani, che a Messina sono 620. Yassin Mirzaei aveva lasciato la Sicilia due mesi fa per trascorrere le vacanze natalizie con i suoi cari, ma non è più tornato.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha voluto rivolgere un pensiero a Yasin Mirzaei, una vita spezzata, un ragazzo che aveva scelto la città per costruire il proprio futuro condividendo con loro il percorso di studio e le speranze. L’Università di Messina ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Mirzaei e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell’Ateneo.

