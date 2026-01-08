Iran, proteste politiche RecognitionException

7.3 C
Iran, proteste politiche

Da stranotizie


Le manifestazioni in Iran non sono più solo legate alla crisi economica, ma si sono trasformate in una contestazione politica più ampia della Repubblica islamica. Secondo Sanam Vakil, direttrice del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Chatham House, le proteste in Iran non sono più soltanto economiche, ma sono chiaramente politiche. I manifestanti esprimono rabbia, frustrazione e un profondo risentimento nei confronti della Repubblica islamica.

La natura politica delle proteste è evidente sia nelle dimensioni delle mobilitazioni sia negli slogan che si sentono nelle strade. Questo indica quanto siano diffuse, in tutta la società iraniana, la rabbia e la frustrazione. Le manifestazioni mettono insieme gruppi diversi, provenienti da tutto il Paese, comprese province a maggioranza di minoranze etniche.

Le riforme di politica economica sembrano aver raggiunto un punto morto e la popolazione è profondamente stanca. Le persone sono esasperate e ciò che appare evidente è che il sistema nel suo complesso, l’establishment politico iraniano, è arrivato a un vicolo cieco. Senza un compromesso, senza un cambiamento delle politiche e dell’approccio verso i manifestanti e forse anche della struttura di governo, la situazione è destinata a peggiorare. Le proteste si inseriscono in una sequenza di mobilitazioni che rendono chiaro che il cambiamento, in un modo o nell’altro, arriverà.

