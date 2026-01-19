Iran: otto Gilak uccisi nelle proteste

Il 19 gennaio, otto persone di etnia Gilak sono state identificate tra le vittime della protesta in Iran. Le vittime sono Eshaq Qanbarnia, Abbas Arezu, Arash Hassani, Milad Mianehkhah, Emad Shoush, Erfan Azordeh, Omid Norouzi e Parsa Abyazi.

Secondo le informazioni ottenute da Hengaw, il numero di persone Gilak le cui identità sono state documentate e pubblicate ha raggiunto le 47 unità. Eshaq Qanbarnia, padre di due bambini piccoli, è stato ucciso dopo essere stato colpito al cuore da munizioni vere sparate dalle forze governative iraniane durante le proteste in città la sera del 9 gennaio. Abbas Arezu è stato ucciso dalle forze governative iraniane durante le proteste nella zona il 9 gennaio. Arash Hassani, di 34 anni, di Bandar Anzali, è stato ucciso dalle forze governative iraniane durante le proteste in città l’8 gennaio.

Milad Mianehkhah, 30 anni, di Bandar Anzali, è morto dopo essere stato colpito al cuore da munizioni vere durante le proteste in città l’8 gennaio. Emad Shoush, di Lahijan, è stato ucciso dalle forze governative durante le proteste in città l’8 gennaio, dopo essere stato colpito da quattro proiettili. Erfan Azordeh, 20 anni, di Babol, è stato ucciso dalle forze governative durante le proteste nella città, dopo essere stato colpito da quattro proiettili alla testa e uno alla gamba. Omid Norouzi, di 35 anni e di Rasht, è stato ucciso dopo essere stato colpito alla testa da munizioni vere sparate dalle forze governative iraniane durante le proteste in Namjoo Street a Rasht.

Parsa Abyazi, 20 anni, della città di Kumelehin, nella contea di Langarud, è stato ucciso dalle forze governative durante le proteste ad Astaneh Ashrafieh. Il suo corpo è stato sepolto di notte a Langarud senza alcuna cerimonia pubblica.