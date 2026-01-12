Iran minaccia Stati Uniti e Israele

L’Iran ha ricevuto un avvertimento dopo che il presidente Donald Trump ha espresso sostegno ai manifestanti antigovernativi nel paese. Il portavoce parlamentare iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha affermato che l’Iran effettuerà attacchi preventivi su obiettivi statunitensi e israeliani se rileva un attacco imminente.

L’avvertimento arriva dopo che Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno espresso sostegno ai disordini nelle città iraniane, innescati dall’impennata dell’inflazione e dalla recessione economica. Ghalibaf ha detto: “Lasciate che coloro che minacciano l’Iran siano avvertiti. Qualsiasi attacco all’Iran renderà legittimi obiettivi sia i territori occupati, tutti i centri e basi militari, sia le navi americane nella regione”. Ha aggiunto: “Non ci limitiamo a rispondere solo dopo un attacco e agiremo sulla base di segnali oggettivi di minaccia, in modo che nessuno commetta calcoli errati che li porteranno al disastro”.

Trump ha detto che gli Stati Uniti aiuterebbero i manifestanti se il governo continua a reprimere le rivolte che dilagano nel paese. Netanyahu aveva espresso sostegno ai manifestanti. Secondo il New York Times, Trump è stato informato sulle opzioni militari, compresi possibili attacchi contro obiettivi non militari a Teheran.

I disordini sono scoppiati in tutto l’Iran dopo il crollo della valuta nazionale, provocando forti aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e di prima necessità. Le proteste si sono intensificate fino a sfociare in scontri con la polizia, attacchi a edifici governativi e appelli di alcuni manifestanti per il ripristino della monarchia. Più di 200 persone sono state uccise e l’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito che i rivoltosi hanno ucciso almeno 25 civili e sei membri del personale di sicurezza, ferendone altri 120.