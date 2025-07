Iran: La lotta per la libertà secondo Maryam Rajavi a Roma

Nella giornata di ieri, Roma ha ospitato un’importante iniziativa incentrata sulla situazione politica attuale in Iran. Presso il Palazzo dei Congressi, Maryam Rajavi, leader del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI), ha parlato a circa mille partecipanti, tra cui esponenti politici di alto profilo.

Rajavi ha evidenziato una profonda crisi del regime degli Ayatollah, sottolineando che le recenti tensioni interne mettono in luce la vulnerabilità del governo iraniano. Durante il suo intervento, ha affermato: “Questo regime è nato da una crisi e morirà per una crisi”, sottolineando l’uso del terrore da parte di Ali Khamenei come strumento di controllo. Ha poi richiamato l’attenzione su difficoltà quotidiane che la popolazione affronta, esprimendo un forte impegno per il cambiamento.

L’evento ha anche commemorato le vittime della repressione, con un pensiero speciale per Behrouz Ehsani e Mehdi Hassani, impiccati il 27 luglio. La presenza di personalità come Matteo Renzi, Rudolph Giuliani e Charles Michel ha messo in evidenza il supporto internazionale verso la causa della libertà in Iran.

Rajavi ha presentato un piano in dieci punti per un Iran democratico, che prevede una governance laica e il rispetto dei diritti umani, in particolare per le donne e le minoranze. La sua figura è da tempo un simbolo nella lotta contro il regime, e il piano ha ottenuto consensi tra migliaia di parlamentari nel mondo.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione internazionale a favore del popolo iraniano e della resistenza democratica guidata dal CNRI.