Iran-Israele: La Guerra e le Conseguenze Nucleari

Negli ultimi giorni, la situazione in Iran e Israele ha attirato l’attenzione internazionale a seguito di un conflitto di 12 giorni. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha descritto i danni causati agli impianti nucleari iraniani come “significativi” e ha chiarito che Teheran sta analizzando le conseguenze del conflitto. In un video, la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha celebrato la “vittoria” dell’Iran, affermando che il Paese non si piegherà alle pressioni statunitensi e criticando le affermazioni di Donald Trump riguardo agli attacchi contro i siti nucleari.

Intanto, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha rivelato che Israele aveva pianificato un’operazione per rimuovere Khamenei, ma l’opportunità non si è mai presentata. Per quanto riguarda Gaza, le autorità israeliane hanno sospeso gli aiuti umanitari dopo che il ministro Bezalel Smotrich ha minacciato di dimettersi se non si fossero adottate misure contro il supporto ad Hamas.

Il Consiglio europeo ha chiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi, esprimendo preoccupazione per la grave crisi umanitaria nella regione e sollecitando Israele a revocare il blocco che grava su Gaza.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it