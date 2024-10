Iran-Israele, G7: “Rischio di un’escalation incontrollabile”

I leader del G7 hanno espresso una profonda preoccupazione per la crescente tensione in Medio Oriente, condannando con fermezza l’attacco militare dell’Iran contro Israele, considerato una minaccia seria per la stabilità regionale. Nella dichiarazione rilasciata al termine di una riunione telefonica presieduta dal premier italiano Giorgia Meloni, è stato ribadito l’impegno per la sicurezza di Israele e la necessità di porre fine alle azioni destabilizzanti dell’Iran attraverso gruppi terroristici, come Hezbollah, Hamas e Houthi, così come i miliziani in Iraq.

I leader del G7 hanno discusso di possibili misure coordinate per evitare l’escalation del conflitto nella regione, avvertendo che un ciclo pericoloso di attacchi e rappresaglie potrebbe portare a situazioni incontrollabili. Hanno quindi invitato tutti gli attori regionali ad agire con responsabilità e moderazione, sottolineando l’importanza di impegnarsi in modo costruttivo per ridurre le tensioni e rispettare il diritto internazionale umanitario.

Nel contesto del tragico anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, i leader hanno condannato tali atti di violenza e ribadito il loro sostegno alle famiglie delle vittime e degli ostaggi. Hanno lanciato un appello per un immediato cessate il fuoco a Gaza, per il rilascio degli ostaggi e per un significativo aumento dell’assistenza umanitaria nella regione, auspicando la fine del conflitto.

In aggiunta, i leader sono preoccupati per la situazione in Libano e hanno ripetuto la necessità di interrompere le ostilità al fine di favorire una soluzione diplomatica lungo la Linea Blu, in linea con la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Hanno sottolineato che questa è l’unica via per stabilizzare il confine tra Israele e Libano, ripristinare la sovranità e la stabilità libanese e garantire il ritorno sicuro dei cittadini sfollati.

Infine, hanno ribadito l’impegno a fornire assistenza umanitaria per rispondere ai bisogni urgenti dei civili in Libano e hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime civili in Israele, Gaza e Libano.