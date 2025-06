Iran-Israele: effetto tregua sui mercati europei e Borse

I recenti sviluppi diplomatici tra Iran e Israele hanno avuto un impatto positivo sui mercati azionari europei. Le Borse hanno registrato notevoli guadagni, con Francoforte e Milano che hanno chiuso a +1,6%. Madrid ha visto un incremento del 1,3%, mentre Parigi ha guadagnato un punto percentuale. Amsterdam è aumentata dello 0,8%, con Londra che ha concluso la giornata con un modesto +0,1%.

In contrapposizione, il settore energetico ha subito forti vendite, evidenziate dal crollo del prezzo del gas nel mercato di Amsterdam, dove i futuri sul metano per luglio hanno registrato una diminuzione del 12%, chiudendo a 35,6 euro al Megawattora. Anche il petrolio ha mostrato debolezza, attestandosi a circa 64 dollari al barile, in calo di oltre il 6%.

Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è sceso a 91,9 punti base, vicino ai minimi toccati l’11 giugno, rispetto ai 93 punti di apertura. Il rendimento dei Btp è fissato al 3,46%, mentre l’euro ha guadagnato terreno, arrivando a 1,16 contro il dollaro.

A Piazza Affari, Mps ha visto un aumento del 7%, chiudendo a 7,4 euro, dopo aver ricevuto una prima approvazione dal consiglio di vigilanza della Bce riguardo l’Ops su Mediobanca. Positivo anche il titolo Mediobanca, cresciuto del 4,2% a 19,9 euro. Il comparto bancario ha mostrato solidi guadagni, con Unicredit in aumento del 3,9%, Mediolanum del 3,5% e Banco Bpm del 3,3%. Intesa ha segnato un incremento del 2,3%.In contrasto, Buzzi ha guadagnato il 6,7%, mentre i titoli energetici come Saipem, Tenaris ed Eni hanno registrato cali significativi.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lanazione.it