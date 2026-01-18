Iran in rivolta

La situazione in Iran è diventata insostenibile, con numerose testimonianze e notizie tragiche che arrivano dal Medio Oriente, tra cui immagini di civili innocenti uccisi e donne che sfidano con grande coraggio il regime per ambire a un paese libero e democratico. A causa di questo, ieri a Trento si è svolta una manifestazione di supporto al popolo iraniano, promossa da Acli, Anpi, Arci, Cigl, Cisl e Uil.

Centinaia di persone hanno sfilato per le vie del centro cittadino con una candela illuminata per ribadire il rifiuto all’indifferenza di fronte al massacro di vite umane senza responsabilità. I manifestanti, partiti da Largo Pigarelli, hanno percorso le vie principali del centro storico fino a Piazza Duomo, condividendo lo stesso obiettivo: libertà e pace per le donne e per il popolo iraniano.

Il sindaco Franco Ianeselli era presente e ha dato il via alla partenza del corteo. Le richieste dei sindacati sono poche ma significative, esprimendo dissenso e chiedendo il rispetto dei diritti umani, nonché un intervento di mediazione dell’Onu. L’obiettivo è mobilitare non solo la città, ma l’intero Paese, per richiamare l’attenzione del governo e promuovere un intervento diplomatico in Iran per ristabilire i diritti umani.

Il segretario Maurizio Zabbeni ha sottolineato che non si può intervenire con la forza in paesi dove la libertà viene repressa e che l’iniziativa non è partita solo a Trento, ma anche in altre città italiane, dove persone stanno scendendo in piazza per opporsi alla violenza. Il messaggio degli organizzatori della manifestazione è chiaro: il futuro dell’Iran deve essere deciso dai cittadini, attraverso una democrazia che rispetti ogni persona e metta al primo posto i diritti umani.

Le donne iraniane hanno sfilato in testa al corteo, seguite da esponenti delle associazioni e dei partiti del centrosinistra, nonché dalla cittadinanza, che ha voluto manifestare solidarietà con chi sta subendo la repressione del regime iraniano. Il messaggio è stato ribadito più volte durante la fiaccolata: il futuro dell’Iran dev’essere deciso dai cittadini, con una democrazia che rispetti ogni persona e metta al primo posto i diritti umani, e che punti all’uguaglianza di genere, negata dal regime iraniano.