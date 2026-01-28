13.2 C
Iran: 6.221 morti confermati

Il 31esimo giorno dall’inizio delle proteste in Iran, il rapporto di HRANA ha rivelato che il numero di morti confermati è salito a 6.221, di cui 5.858 erano manifestanti, 100 erano minori di 18 anni, 214 erano forze affiliate al governo e 49 erano civili non manifestanti. Sono stati inoltre segnalati 17.091 morti in fase di verifica.

Le autorità iraniane hanno continuato a implementare la politica di controllo delle comunicazioni e di repressione degli strumenti di accesso alternativi, con interruzioni e chiusure di Internet, che hanno causato perdite economiche significative all’economia digitale e nazionale.

Sono stati inoltre segnalati arresti sparsi ma diffusi in varie città, con un totale di 42.324 arresti e 11.026 convocazioni presso le istituzioni di sicurezza. Il numero di persone gravemente ferite è di 11.017 e sono stati registrati 261 casi di confessioni forzate trasmesse.

La prima udienza in tribunale relativa alle proteste si è svolta a Malard, con l’imputato principale Mohammad Abbasi, e ha suscitato critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani per la mancanza di standard di equità processuale.

Le forze di sicurezza hanno utilizzato scuole come basi di repressione e hanno aumentato la presenza negli spazi pubblici, con restrizioni sulle pratiche di lutto e pressioni sulle famiglie delle persone uccise.

Il personale medico, in particolare i medici e coloro che hanno curato persone ferite durante le proteste, sono stati sottoposti a pressioni e a misure di sicurezza, con arresti e minacce di accuse come “aver aiutato persone ferite a fuggire dall’ospedale”.

Le autorità ufficiali hanno cercato di focalizzare l’attenzione sui danni causati dalle proteste, con danni stimati superiori a 3.000 miliardi di toman nella provincia di Gilan.

In sintesi, il 31esimo giorno dall’inizio delle proteste è stato caratterizzato da una continua politica di controllo delle comunicazioni e di repressione degli strumenti di accesso alternativi, con arresti sparsi ma diffusi, pressioni sui feriti e sulle loro famiglie, e un approccio giudiziario volto a imporre pene severe ai manifestanti.

