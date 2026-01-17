Iran: 46 organizzazioni chiedono intervento ONU

Il 16 gennaio, 46 organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di tenere una sessione di emergenza sulle uccisioni di massa in Iran. La richiesta è stata avanzata a seguito di un’escalation senza precedenti di uccisioni illegali di massa di manifestanti in Iran, nel contesto di una chiusura di Internet a livello nazionale.

Le organizzazioni hanno espresso preoccupazione per la repressione letale delle proteste in Iran, che ha portato al massacro di manifestanti durante la dispersione delle proteste, con un bilancio di migliaia di morti. I video verificati e le informazioni credibili ricevute dalle organizzazioni rivelano modelli diffusi di forze di sicurezza che sparano ripetutamente con fucili e fucili da caccia caricati con pallini di metallo, colpendo spesso i manifestanti disarmati alla testa e al torace.

Le organizzazioni hanno chiesto al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite di convocare con urgenza una sessione speciale per affrontare la situazione in Iran e di adottare una risoluzione forte che segnali inequivocabilmente alle autorità iraniane che la spirale di sangue e impunità deve finire. Inoltre, hanno chiesto di estendere il mandato della Missione Internazionale Indipendente di Accertamento dei Fatti sulla Repubblica Islamica dell’Iran e di rinnovare il mandato del Relatore Speciale sui diritti umani in Iran.