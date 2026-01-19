Iran: 3428 manifestanti uccisi

Sono passati 21 giorni dall’inizio di una nuova ondata di proteste antigovernative in Iran. Nonostante il perdurare del blackout di internet a livello nazionale, è stato possibile ricevere resoconti della repressione, facendo luce sulla portata della repressione sistematica e delle uccisioni dei manifestanti.

Secondo informazioni ottenute, Reza Eskandarpour, un manifestante di 37 anni di Teheran, è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco diretti dalle forze della Repubblica Islamica durante le proteste nel quartiere Sadeghieh di Teheran, l’8 gennaio. Una fonte vicina alla famiglia di Reza ha dichiarato che Reza, prima di uscire, ha detto alla madre: “Mamma, vado in str