Niente da fare, Irama si ritira da Sanremo 2021. Nonostante il cantante sia risultato negativo a tutti i tamponi, purtroppo sarà quasi certamente costretto ad abbandonare la gara, perché due dei suoi collaboratori hanno contratto il Covid. Ad annunciare l’addio di Irama al Festival è stato il vicedirettore di Rai Uno, Fasulo.

“Ieri mattina un collaboratore di Irama è stato trovato positivo all’antigenico rapido. Subito è scattato il molecolare per tutto lo staff di Irama e Irama compreso. Il collaboratore è nuovamente positivo al molecolare e così anche un altro collaboratore di Irama. Tutti quelli che sono entrati in contatto con loro devono fare 14 giorni di quarantena, questo significa che – anche se aspettiamo una comunicazione ufficiale della Asl di Imperia – a termini di regolamento, Irama si ritira e non può passare in onda. La vicenda si conclude in questo modo triste. Aspettiamo la comunicazione dell’Asl, ma quello che accadrà concretamente è che dovrebbe ritirarsi. A termini di regolamento, si ritira”.

Irama si ritira? Amadeus gioca l’ultima carta.

Il conduttore sta provando a far rimanere in gara il cantante di Mediterranea ed ha lanciato un’idea, che però dovrebbe essere approvata anche dagli altri cantanti: “Come diceva Fasulo, da regolamento Irama si dovrebbe ritirare. Ho pensato che purtroppo questo potrebbe accadere anche ad altri cantanti in gara. Un artista potrebbe trovarsi a saltare anche la finale. Chiedo a tutti i cantanti, se sono d’accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale. Questo permetterebbe a Irama di essere in gara“.

Spiace comunque vada, perché anche se Irama rimanesse in gara non sarebbe la stessa cosa per lui. In caso di vittoria di qualche premio dovrebbe addirittura collegarsi dalla sua stanza d’hotel.

Si sta aspettando la comunicazione ufficiale della Asl di Imperia. Da regolamento #Irama è eliminato ma #Amadeus “Chiederemo agli altri 25 Big se sono d’accordo a lasciare Irama in gara facendo vedere la sua performance registrata durante le prove” #Sanremo2021 #sanremosempre — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 3, 2021

Irama si ritira e dunque non canterà questa sera. A termini di regolamento deve lasciare la gara. La Rai aspetta comunicazione ufficiale della Asl di Imperia.

