Irama presenta Antologia della vita e della morte in Italia

“Antologia della vita e della morte”, abbreviato ADVDM, è il nuovo album di Filippo Maria Fanti, conosciuto come Irama. Il cantautore torna con questo disco dopo tre anni e quasi dieci anni dal suo primo album in studio, che conteneva brani iconici.

Irama ha dichiarato che questo nuovo lavoro rappresenta una sintesi della sua essenza. Ha voluto allontanarsi dall’idea di marketing, ritenendolo un appannaggio delle aziende. Riguardo all’estate appena trascorsa, ha notato che non ha pubblicato nuovi brani, a differenza degli anni precedenti, quando ha sfornato veri tormentoni. Ha deciso di non rilasciare una canzone a causa di una mancanza di ispirazione e desiderio di seguire quel genere di musica.

Parlando della scrittura, Irama ha confessato che la vita in tour può apparire alienante e ha sottolineato l’importanza di rimanere in contatto con la realtà. Ha ammesso di essere insicuro e di temere di deludere i suoi ascoltatori.

Il disco affronta temi profondi, in particolare la paura della morte. Irama ha spiegato che scrive nelle fasi successive a eventi dolorosi, poiché ha bisogno di tempo per metabolizzare le emozioni. In questo contesto, ha parlato della collaborazione con Giorgia per il brano “Buio”, definendo il lavoro insieme a lei un’esperienza straordinaria.

Infine, Irama ha menzionato il concerto previsto allo Stadio San Siro di Milano, dove avrà una band composta da 30 musicisti, riservando un grande spettacolo per i suoi fan.

La tracklist dell’album include brani in collaborazione con artisti come Achille Lauro ed Elodie.