Irama: “Le mie ragazze mi hanno sempre odiato”

Irama questa settimana si è concesso una lunga intervista al Corriere dove ha ricordato il suo Sanremo Giovani al fianco di Mahmood, Francesco Gabbani ed Ermal Meta.

“Fu un’annata magica grazie alle scelte di Carlo Conti che ci scoprì tutti quanti. Mi iscrissi mettendomi in fila come dal salumiere, prendendo il mio ticket e aspettando che qualcuno mi chiamasse. Mi notarono e da lì iniziò il mio percorso, travagliato, pieno di alti e bassi. Nel 2018 ho poi partecipato ad Amici, vincendolo. Lì mi rimisi in gioco, facendo una scommessa con me stesso. E andò bene. L’ultimo disco di platino l’ho regalato proprio a Maria De Filippi pochi giorni fa ringraziandola ancora perché tanto del mio inizio lo devo sicuramente a lei. Mi sembra passato un secolo, ma penso che la vita degli artisti vada contata come quella dei cani: un anno ne dura sette”.