Irama in tour nel 2024, annunciate le nuove date

Irama, in gara al Festival di Sanremo, annuncia nuovi appuntamenti che lo vedranno protagonista in festival estivi e non solo.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Tu No”, Irama ha annunciato una serie di date live che lo vedranno protagonista durante l’estate e l’autunno del 2024. Il tour “IRAMA LIVE 2024” prenderà il via con un evento speciale all’Arena di Verona il 15 maggio, per poi proseguire nei principali festival estivi italiani, concludendosi con quattro esclusive date nei palazzetti durante l’autunno.

Irama in tour: le tappe estive

Il tour estivo di Irama toccherà luoghi iconici della musica live italiana, partendo da Gallipoli fino alla tappa che vedrà l’artista esibirsi a San Benedetto del Tronto. In particolare, le date degli appuntamenti previsti la prossima estate sono:

15 maggio – Arena di Verona, Verona

– Arena di Verona, 31 luglio – Oversound Music Festival Parco Gondar, Gallipoli

– Oversound Music Festival Parco Gondar, 2 agosto – Wave Summer Music Villa Bellini, Catania

– Wave Summer Music Villa Bellini, 3 agosto – Piazza Castello Aragonese, Reggio Calabria

– Piazza Castello Aragonese, 17 agosto – Red Valley Festival Olbia Arena, Olbia

– Red Valley Festival Olbia Arena, 1° settembre – SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto

Le date in autunno e i biglietti

La seconda parte del tour vedrà Irama esibirsi in quattro importanti città italiane. Le date autunnali includono Firenze, Roma, Milano e Torino. Di seguito le date degli appuntamenti previsti in autunno:

21 novembre – Nelson Mandela Forum, Firenze

– Nelson Mandela Forum, 23 novembre – Palazzo dello Sport, Roma

– Palazzo dello Sport, 3 dicembre – Forum di Assago, Milano

– Forum di Assago, 6 dicembre – Inalpi Arena, Torino

Queste esibizioni rappresentano un’occasione unica per i fan di ascoltare dal vivo le hit dell’artista e il brano “Tu No”, con cui ha partecipato a Sanremo 2024. I biglietti per “IRAMA LIVE 2024” sono disponibili per l’acquisto online su vivoconcerti.com a partire dalle ore 14:00 di venerdì 9 febbraio. Per chi preferisce acquistare i biglietti fisicamente, sarà possibile farlo nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 14 febbraio.